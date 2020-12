STANIJA POKAZALA DEČKA U EMISIJI: Za udaju ću biti kada ja odlučim, bitan je stav djevojke

Par je vezu otpočeo u Zadruzi, potom raskinuo, a onda nedavno i obnovio vezu.

Stanija se u emisiji dotakla preljube i objasnila zašto je žene praštaju:

“Verovatno zbog porodice, familije, okruženja, bude teško, pričala sam sa mojima, kada dođe do problema u braku, ili zasićenosti poslije 20 godina braka, u smislu privlačnosti, da je to teško reći ljudima oko sebe”, rekla je Stanija i otkrila kako je muškarci gledaju:

“Doživljavali su me kao devojku za zabavu dok me ne upoznaju. Ja sam se sa izgledom poigrala, to je kao moj alterego. Za udaju ću biti kada ja odlučim, bitan je stav devojke”, rekla je starleta, a Marko se smeškao:

Mondo

Facebook komentari