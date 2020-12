“Zamolio je Daru da mu proluftira sobu, poslije su ga tako našle” – Otkriveno šta se desilo kobnog jutra i kako je Džej proveo posljednje trenutke

Naime, kako je Zoran istakao to jutro je izgledalo kao i svako drugo i niko nije mogao ni da pomisli da će nas baš tog dana 6. decembra 2020. godine, u nedjelju, napustiti legenadrni Džej koga su voljele sve generacije i bez čijih pjesama se slavlja nisu održavala.

– To jutro se Džej probudio oko 10 sati, sa njim u stanu su bile prijateljica Andrijana i spremačica Dara. Andrijana je oko 14 sati otišla do prodavnice, a Džej je Daru zamolio da mu proluftira sobu dok on odspava, pa da ručaju. Poslije su ga tako našle… – ispričao je za “Blic“.

Zoran je istakao da se prije dva dana posljednji put čuo sa Džejem i da ništa nije slutilo na tragediju.

– Čuli smo se prije 2 dana, ispričali se. Pričao je sasvim normalno, nikad nije kukao da ga nešto boli. Jedina želja mu je i bila da umre ovako kako jeste, u snu. Preživjeli smo svašta. Džej je uvijek bio široke ruke i velikog srca. Na ulici je do zadnjeg dinara dijelio ljudima, komunalcima kad prazne kontejnere. Jedno jutro se vozio sa komunalcima u kamionu, nakačio se pozadi i putovao po Dorćolu. Ljudi su snimali, radnici se hvalili, u preduzeću htjeli da otpuste ljude. Poslije Džej zvao molio da ljudi ne ostanu bez posla. A šou je tada napravio, obukao prsluk uzeo metlu…

Facebook komentari