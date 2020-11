Aca Lukas neprepoznatljiv: Sav je otekao, a evo zbog čega

Da sve bude gore, on je po prirodi hipohondar i sve što mu se dešava preuveličava, pa onda i psihološki navlači sebi probleme i utiče na sopstvenu psihu, piše “Scandal”.

– Aca se u posljednje vrijeme žali na stomak! Stalno se nadima, sav je otekao i nadut, a uz to i nervozan i uplašen da mu se nešto opasno dešava – objašnjava izvor i dodaje:

– Iako se plaši ljekara, odnosno ishoda kod istog, morao je da zakaže sve detaljne preglede jer ne može više da izdrži bolove u stomaku, čak se plaši da je ono najgore i da će umrijeti, ali sve je to zbog njegove hipohondrije, vjerovatno ga muči samo gastritis.

– Uz sve to ima i probleme sa hejterima. Stalno mu smještaju neke afere i olajavaju ga, a to sve, naravno, stiže do njega i strašno ga nervira. Konstantno mu zabijaju nož u leđa i na svaki mogući način hoće da ga sabotiraju, a to sve utiče na njega, tako da vjerujem da se zbog toga osjeća loše i da mu je zato stanje pogoršano. Daće Bog da nije nešto mnogo opasno i da će se brzo oporaviti, a onda će im svima pokazati na koga su udarili. Znate i sami Lukasa, ne da se on tek tako. Već bi se on oglasio i spustio te hejtere, ali ne može od bolova da mrdne. Trenutno je nemoćan.

