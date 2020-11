Šta on radi, vodi emisiju? Slavica Ćukteraš potkačila bivšeg – Žiku Jakšića

Naime, Žika je prokomentarisao da je mogla da napravi mnogo više na poslovnom planu, pa mu je poručila da je i on mogao više da napravi u svojoj karijeri, prenosi “Kurir“.

“Šta on radi, vodi emisiju? Ne razumijem, ja sam se udala, napravila pauzu i nemam potrebu da radim do kraja života, tako da me te glupe izjave uopšte ne zanimaju. I on je mnogo više, pa nije. On je napravio “Zvezde Granda”, što nije napravio svoju produkcijsku kuću? Nemoj da me diraš u ljepotu i talenat. To je glupost, i čula sam da je i Saša rekao isto. Oni znaju koliko sam zaradila za njihovu kuću“, odbrusila je Slavica i otkrila da tokom njihove veze, nije bila privilegovana u grupi.

Na pitanje da li je istina da joj je pomagao, ona je odgovorila:

“Jeste. Ali da je samo meni pomagao, to nije tačno. Pomagao je cijeloj ekipi, a ne samo meni. Sad, kako se dokazuješ na nastupima, tako gradiš karijeru. Ostavljaš utisak. To ne može niko da uradi bez tebe. Ja sam sama zaslužna za svoj uspjeh. Jeste Grand uložio u mene i bio je odskočna daska. Kad sam se vratila poslije pauze i sve to napravila, to je moj rad, tu “Grand” nije zaslužan“.

