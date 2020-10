“ONA JE IMALA TU ČAST”: Aca Lukas priznao koju ŽENU je najviše VOLIO, pa otkrio da li i dalje PATI za njom

Novinarka Ljiljana Stanišić ga je najavila kao švalera, a onda je on prokomentarisao.

– Najveći švaler – to mi se ne sviđa. Ružno zvuči. Švaleracija, to znači kada imaš ženu, pa imaš ljubavnicu, Ja nisam bio švaler, nisam imao ljubavnicu. Ne možeš da voliš dve žene odjednom – započeo je Lukas.

Koju si ženu najviše voleo, bilo je pitanje za njega.

– Poslednju. Sonja je imala tu čast. Ako kažem da je i dalje volim, ako kažem ne, to zvuči ružno. Naravno da je volim, ona je majka mog deteta. Ne mogu da je ne volim, ali nismo više zajedno. Ja ne patim. Bilo je svašta u našim životima. Ja ne krijem svoju prošlost i ne volim da menjam svoju istoriju – bio je iskren Lukas, koji se potom osvrnuo na školske dane.

– Prvu godinu srednje škole sam završio VII beogradsku, pa sam upisao građevinsku školu. Nju sam upisao jer mi je komšinica bila zamenik direktora u toj školi. Bio sam odličan učenik. Muzika je počela da me interesuje u to vreme, pa sam počeo da izostajem iz škole. Tu mi se sviđala jedna devojka. U tim godinama nisi smeo da kažeš roditeljima da imaš devojku – rekao je on.

Kao iznenađenje za Acu Lukasa bio je video prlog gde je Marko Bulat pričao o njihovom prijateljstvu.

– Jako često je dolazio na nastupe i stajao iza mene i slušao šta pevam. On je tada bio van muzike. Neverovatno je kako je on bez predznanja počeo da peva. Napredovao je i sada je vrhunski pevač – rekao je Lukas.oš jedno iznenađenje za Lukasa je video prilog Saše Matića. Matić je istakao da je zahvaljujući nastupu na Lukasovom koncertu počeo da gradi karijeru.

Lukas je otkrio u Sceniranju kako su se on i Saša Matić upoznali.

– Jako opušten momak. On je jedan od retkih mojih dugogodišnjih prijateljstva. Mi se ne čujemo po dva-tri meseca, ali kad god se vidimo to se ispuni i to je zaista super. Moja majka i njegova majka su radile u robnoj kući. Moja majka mi je pričala za njih i rekla mi da moram da čujem blizance koji sviraju klavijature. Ja sam pristao i frapirao sam se kad sam ih čuo. Saša ima apsolutni sluh. Kad sam došao bilo mi je fascinantno kako je svirao klavijaturu. Naše mame se druže i dan danas – rekao je Lukas.

Na pitanje da li još uvek voli vanilice, odgovorio je:

– Volim da jedem vanilice još od detinjstva. Sve što neko priča o meni u lošem kontektu, mogu da prebacim na šalu. Ja ništa nisam radio što cela javnost ne zna. Moj život je transparentan. Ima mnogo stvari što o meni ne znate i što nećete saznati nikad. Ja sam neuhvatljiv. Da sam bio na porocima, to se zna. Meni ništa ne može da naudi – rekao je on,piše Glossy

