Zerina Hećo očajna: “Zbog batina sam pobacila!”

Tvrdi da je sa pjevačem prošla golgotu!

Za godinu i po, koliko su proveli zajedno, ona ističe da je prošla pakao zbog pjevača, a kada je slučaj htjela da prijavi policiji, kako kaže, čak joj je zaprijetio Cecom Ražnatović.

– Radio je sve da me zaplaši. Htio je da odlučuje o svemu. Čak mi je jednom prijetio porodicom Šarić i Cecom Ražnatović. On njoj u studiju radi neke pjesme, pa se pozvao na to, kako je rekao, prijateljstvo da me zaplaši. Naravno da žena nema nikakve veze sa tim – rekla je Zerina, koja je, kako kaže, od Dadovog nasilja doživjela spontani pobačaj.

– On me je tukao za svaku glupost. U nekim momentima me je snimao dok je to radio. Ili kad bih ja plakala, on je to bilježio kamerom. Ja tvrdim da je on psihopata. Bila sam trudna sa njim i petnaestak dana sam krvarila. Kad sam otišla kod ljekara, rekli su mi da sam doživjela spontani pobačaj. Morali su da mi urade kiretažu. Kada sam ga zvala iz bolnice i rekla da mi treba, da dođe kod mene, rekao je da ne može, a kada sam saopštila da sam pobacila, nije se potresao. U stanu me je držao pod ključem. Nisam mogla nigdje da mrdnem bez njegovog znanja. Sve je pratio na kamerama – ispričala je Zerina, prenosi Express

Facebook komentari