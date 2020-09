Tanja Savić prelomila: Ovu odluku je malo ko očekivao

Podsjetimo, njen suprug Dušan je, prema svjedočenju same pjevačice, odveo djecu u Australiju bez njenog odobrenja, što je on sam demantovao, tvrdeći da je Tanja znala da odlaze, ali da nije željela da krene sa njima.

Podstaknuta nemogućnošću da kontaktira sa djecom, Savićeva je u više navrata iznijela niz mučnih detalja vezanih za brak sa Dušanom, ali, kako sama otkriva, cjelokupna istina će isplivati na vidjelo, i to u vidu knjige koju piše.

– Biće prilike kada ću opširnije govoriti o tome. Za to će mi biti potrebna neka baš duga emisija, ali pošto nemam toliko strpljenja da govorim o tome, a pogotovo da se vraćam u prošlost, vrlo vjerovatno će nastati knjiga o svemu što sam proživjela – ispričala je pevačica za “Svet“.

– Put nije nimalo lak, ali zasigurno mogu da kažem da me je to učinilo jačom osobom nego što sam ranije bila. To nikako ne bih uradila zarad reklame, već kako bih pomogla drugima da otvore oči.

