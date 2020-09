Luna se prvi put javno oglasila nakon vjeridbe: Iznenadila sve odgovorom

“Kao mala sam maštala, gledala sam romantične filmove, a nisam ni sanjala da mi će se to sada desiti, potrudio se da to bude tako. Presretna sam, sve vrijeme gledam u prsten, ne mogu da vjerujem da sam njegova buduća žena“, rekla je i dodala:

“Osjećala sam, jer je on dva puta htio da me zaprosi, ali ovo je treća sreća. Rekla sam drugarici da imam osjećaj da će to biti uskoro. Intuicija me nije iznevjerila, sve je izgledalo kao iz bajke, nisam bila svjesna šta se dešava, poslije pola sata sam došla sebi.“

Facebook komentari