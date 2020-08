Ispovijest Goce Tržan: Najbolji drug je pokušao da me siluje

Pjevačica Goca Tržan je svoju borbenost pokazala još u ranom djetinjstvu, a sa samo 14 godina počela je da zarađuje . Kroz život Tržan je na teži način naučila da ne treba vjerovati svakome. Tek što je postala punoljetna, njen najbolji prijatelj pokušao je da je siluje.

– Bili smo veoma bliski, imala sam bezgranično povjerenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikada pokušao da mi naudi, a on je htio da me natjera na se*s. Neki muškarci misle da svaku ženu mogu da drpaju ako se napale. Poslje toga sam shvatila da moram dobro da pazim kada biram prijatelje. Željela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam šutila. Nisam ga prijavila jer sam se plašila i osuda okoline: “Šta je tražila sama sa njim?” Mislim da i danas žrtve šute iz istog razloga – otkrila je Goca, prenosi “Avaz“.

