Darko Lazić smršao je 60 kg i ima 6 obroka dnevno – Jede ribu, prerađene žitarice, a ovo uvijek mora da ima kod sebe

Pjevač se nakon operacije smanjenja želuca morao pridržavati posebnog režima ishrane, te je uz pomoć toga, ali i fizičke akivnosti u teretani, izgubio veliki broj suvišnih kilograma.

Poseban režim ishrane koji sada poštuje Darko podrazumijeva da unosi kalorije i proteine, što postiže unosom više malih obroka. U okviru njegovog jelovnika je visokokalorijska hrana kao što je na primjer puter, zatim visokoproteinske namirnice (meso, riba, jaja, sir, jogurt, mlijeko u prahu, puter od kikirikija).

Preporučuje se šest do osam manjih obroka dnevno, kao i to da se uvijek ima pri ruci neka ‘grickalica’, kao što su sir, krekeri, jogurt, a prema jelovniku koji Darko poštuje, treba birati namirnice sa manjom količinom vlakana (do 2g po obroku), kao što su prerađene žitarice, brašno, pirinač, tjestenine.

Namirnice koje treba izbegavati su žilava mesa, svjež hljeb, cijela zrna žitarica, voće i povrće sa korom, opnom i sjemenkama.

– Pričao sam se ljekarima i oni su mi rekli da je najbolje rješenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati poslije nekoliko mjeseci. Cijeli zahvat je prošao bez problema, imam nekoliko malih rezova na stomaku. Pušten sam brzo kući, a poslije nekoliko dana sam otišao na kontrolu. Vjerovali ili ne, sada ne mogu da jedem onu količinu hrane koju sam nekada znao da pojedem. Ako sam prije mogao da pojedem dva parčeta torte, sada je to polovina jednog – objasnio je pjevač prije nekoliko mjeseci, nakon operacije.

Facebook komentari