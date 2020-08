Tanja Savić više neće da čuje za Dušana

Tanja Savić mjesecima nije vidjela sinove Đorđa i Maksima, a nerijetke objave i izlivi osjećanja na društvenim mrežama svjedoče koliko pati što ne može da ih zagrli. Pored toga, kako je priznala, već danima ne može ni da ih vidi putem video poziva što je bio jedini način da stupe u kontakt, te sada čeka da trenutak kada će joj suprug Dušan, koji je sa naslejdnicima u Australiji, dozvoliti da na neki način čuje mališane. Tanja je jučer sve prijavila policiji, i kreće u borbu za svoju djecu.

– Logično je da ću tražiti razvod braka. Razumite me da neću više ništa da imam sa takvim čovjekom. Sada na sve načine pokušavam da vratim svoju djecu u Srbiju, jer nemam drugi način da dođem do njih. Nas dvoje smo u braku proveli 11 godina i nikada nisam pomislila da bi ovako nešto mogao da mi uradi. Očigledno muškarci udaraju tamo gdje ženu najviše boli, a u mom slučaju, to su djeca – dodala je pjevačica, prenosi “Express tabloid“.

