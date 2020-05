Cetinski komentarisao objavu radija da više neće puštati njegove pjesme

“Eto nam demokracije! Ne smiješ se zalagati ni za to da ljudi biraju šta će sa svojim tijelom raditi više da i to ne pokušaju zaokrenuti naopako. Unatoč činjenici da sam u svom izlaganju neki dan jasno apostrofirao neka se cijepi i čipira tko želi ali da nisam za prisilno cijepljenje i čipiranje ljudi”, napisao je Cetinski.

Hrvatski pjevač u svojoj objavi moli “da sada slijede svi njihov primjer pa da vidimo tko je sve na platnom spisku svjetskih krojača istine”.

“Bilo je za očekivati, ali ne brinite! Ovo me samo još vise motivira da ostanem ustrajan u borbi za slobodu odabira. Do sljedećeg live javljanja pusa svima i nema predaje. Idemo do kraja uz Božiju pomoć”, poručuje Cetinski u svojoj objavi.

Podsjetimo, privatni hrvatski radio “Drava”, koji program emitira iz Koprivnice, više neće puštati pjesme poznatog pjevača Tonyja Cetinskog zbog njegovih stavova protiv vakcinacije. Tu odluku objavili su na svojoj zvaničnoj web stranici.

“Bill Gates se obogatio kako bi mogao finansirati vakcinu nakon koje bi Tony Cetinski pjesme pisao u Wordu i natjerao ga da koristi njegov računar”, napisao je na početku svoga saopštenje Bojan Horvat, muzički urednik Radio Drave, u kojem je objasnio razloge odluke da se zabrani puštanje pjesama poznatog kantautora.

“Potpuno shvaćajući kako je demokratsko pravo svakog pojedinca da iznese mišljenje koje zastupa, isto kao što je i demokratsko pravo svakog drugog pojedinca da se s time složi ili ne složi, ipak smatram opasnim kada o kompleksnim zdravstvenim temama progovaraju i korner zauzimaju poznate i javne osobe društvenog života, izuzetno nekompetentne za temu koju komentiraju jer na taj način svojim javnim djelovanjem utječu na mišljenje i postupke svojih simpatizera, a potom i mnogih drugih”, napisao je urednik radija, prenosi “N1“.

loading...

Facebook komentari