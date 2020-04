Đorđe David o borbi sa koronom: Imam rupe u sjećanju, svaka koščica u tijelu boli, koža peče

Ćao svima, kako sam, šta da kažem… Još uvek ne mogu da verujem da sam izašao iz bolnice, još uvek ne mogu da shvatim, slažem film u glavi šta mi se dogodilo. Odlično sam, srećan sam, premotavam po glavi sve ono što se desilo i prethodilo svemu tome,” rekao je Đorđe David uživo kada se uključio u emisiju.

Muzičar je otkrio da se bolova seća, kao i kašlja pacijenata od kojeg se “orila Infektivna klinika”.

“Ja recimo, od 23. do 27. marta zaista imam rupe u sećanju, to je stvar koja te dovodi u ozbiljno besvesno stanje. Taj kašalj je do te mere jak, nikada tako nisam kašljao niti čuo drugog. Hodnik se ori na Infektivnoj. Imaš utisak da nečija pluća trče po hodniku, takav je zvuk. Nadam se da mi se ovo nikada više neće ponoviti, ni najcrnjem neprijatelju ne bih poželeo. Mnogo je humanije da se gospodski umre, nego da se živi u toj agoniji. Svaka koščica u telu boli i svaki santimetar kože peče.”Đorđe je i upozorio javnost da poštuje mere, jer ukoliko se ne čuvamo svi smo u podjednakoj opasnosti.

“I ja sam mislio, meni to ne može da se desi, jak sam i imun, sigurno će me preskočiti. Ko čačka đavola, đavo ga čuje i dođe po njega. Ljudi moraju da shvate ozbiljnost ovoga, ja sam teško naučio, ovo je bila najskuplja škola u mom životu. Doveo sam sebe u rizik da me nema. Samim tim bih naneo veliku bol i štetu najbližima,” rekao je on,piše Blic

