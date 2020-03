Marija Šerifović u svom stilu komentarisala virus korona

Ipak, srbijanska pjevačica ne haje mnogo za cijeli taj haos koji je nastao.

“Vidite, ako mi je suđeno da umrem od korone – let it be (engl. “neka tako bude”)”, poručila je u svom maniru Marija u “Exkluzivu”.

Komentar na trend nošenja maski sa potpisom prestižnih brendova, Šerifovićeva komentariše na sljedeći način:

“Ja mislim da bi generalno bilo najbolje da padne neka velika kometa na planetu Zemlju i da se sve ovo završi jer je toliko sve besmisleno i postaje još besmislenije. Narod u potpunosti nije normalan više”, piše “Puls“.

Facebook komentari