Saša Popović napustio Grand: Prvi put usred sezone snimanja emisija, odlučio da ode na odmor

Preokret Mag šou-biznisa pristao je da ispuni želju supruzi, pa je usred sezone napravio pauzu i otputovao na odmor, a vođenje emisije prepustio Voji Nedeljkoviću i Sanji Kužet.

Bivši direktor i suvlasnik „Granda“, koji je i dalje zadužen za emisije „Zvezde Granda“ i „Zvezde Granda specijal“, jer više od dvije decenije nije imao nijedan izostanak, ali je pristao da supruzi ispuni želju. Zato je kormilo emisije „Zvezde Granda specijal“ prepustio Voji Nedeljkoviću i Sanji Kužet, ali samo nakratko.

Na ovu njegovu odluku, pored supruge, utjecale i Lepa Brena i JK.

“Čim je Brena doputovala sa Maldiva, vidjela se sa Popovićima i pokazivala im slike i snimke hotela, plaža, mora… Suzana se oduševila, pa je pomenula kako joj je i Karleuša pokazivala slike sa Maldiva, a potom počela da ubjeđuje Saleta da i oni odu. On je rekao da posao ne sme da trpi, da mogu da putuju u avgustu, ali su mu objasnili da to nije sezona za Maldive, zbog kiša, pa je na kraju pristao. – Suzana se nervira zbog njegovog zdravlja, zamjera mu što mnogo radi i često ga savjetuje da uspori, pogotovo jer je od prošle godine u penziji. Sada mu je baš očitala bukvicu: „Dokle ćeš da radiš toliko? Moraš da napraviš pauzu, radiš kao mrav, samo će te strefiti jednog dana nešto“, kaže izvor.

Izgleda da su lekcije Brene i Suzane urodile plodom, pa je poslije samo nekoliko dana Saša iznenadio suprugu kada joj je doneo avionske karte i aranžmane za luksuzan rizort na Maldivima.

“Rekao joj je da je to njegov poklon pred predstojeću godišnjicu braka i da je bila u pravu. Tamo su već nekoliko dana, rijetko se javljaju, samo kažu da uživaju. Da se razumijemo, Suzana je skromna žena i njoj nisu bitni Maldivi, više joj znači to što je uspjela da ga ubjedi da odu zajedno na odmor u februaru, jer je to za Saleta bila misaona imenica. Bitna im je privatnost, pa zato Suzana ne kači gotke na Instagram, koji joj je inače ljetos otvorila Karleuša”, kaže izvor.

Kontaktirali smo i PR službu „Grand produkcije“, gdje su nam potvrdili da je Popović na odmoru, ali nisu htjeli da kažu gdje je i koliko ostaje, prenosi “Kurir“.

