Kako je odrasla Lepa Brena: Bila sam neplanirano dijete kojem se otac mnogo obradaovao

Jedna od najvećih zvijezda u regionu Lepa Brena, svoju karijeru započela je osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Uvijek je koračala mudro i o svakom svom potezu detaljno razmišljala, pa je starije generacije pamte kao jedinu pjevačicu koja je u vreme Jugoslavije u emisijama komentarisala ekonomsku krizu ili političku situaciju.

Njeno mišljenje narod je želeo da čuje i uvaži. Upravo zbog toga postala je autentična jugoslovenska zvezda koja traje na ovim prostorima gotovo 40 godina.

Rođena je 20. oktobra 1960. godine u Tuzli kao Fahreta Jahić, treće dete medicinskog tehničara Abida i krojačice Ifete Jahić. Djetinjstvo je provela u Brčkom uz stariju sestru Faketu i brata Faruka.

– Bila sam treće, neplanirano dijete, kome se otac mnogo obradovao. Mama nas je budila golicanjem, dok je iz kuhinje dopirao miris doručka. Potom bi pravila raspored ko će šta tog dana da radi u kući, ali nas nije previše opterećivala. Za praznike smo s mamom pravili tortu i medenu pitu. Ne postoji šerpa koju nismo olizali prstima. Voljela sam kad nam tata, po povratku s posla, podeli svilene bombone – kazala je svojevremeno Lepa Brena.Osim za muziku bila je jako nadarena i za sport. Trenirala je košarku u brčanskom klubu gdje joj je trener i profesor tjelesnog sporta Vlada Bajan sasvim slučajno dao nadimak Lepa Brena, po kojem je ostala upamćena. Još kao mlada djevojka shvatila je da ono čime želi da se bavi jeste muzika, pa je karijeru započela 1981. godine i to u jednoj od tada najpopularnijih emisija koju je uređivao pokojni srbijanski voditelj Minimaks. U kratkoj majici i bermudama je sa svojim sastavom „Slatki greh“ sudjelovala na tom snimanju, no, upravo zbog drastične razlike od ostalih novih nada njena izvedba je izbačena iz emisije.Ta snimka je upotrijebljena u „Nedjeljnom popodnevu sa Minimaksom“ kao šala na njen račun, no njena karijera tada polazi uzlaznom putanjom. Snimila je 17 albuma, nekoliko filmova, između ostalih hit-seriju „Hajde da se volimo“. Prva je pjevačica koja se spustila helikopterom na koncert 1989., u Sofiji i 1994., u Beogradu. Umjetnica je s najvećim muzičkim tiražama u historiji balkanske muzike.Bila je prva žena iz Jugoslavije koja je snimala spotove na egzotičnim mjestima, u Turskoj za pjesmu “Robinja”, u srednjoj Africi za “Tamba lamba”, u Španiji “4 godine”, Ujedinjenom Kraljevstvu “Hajde da se volimo” (engleska verzija), na Floridi za “I da odem iza leđa Bogu” i “Bol za bol” i dr. Najveći hitovi su joj “Šeik” (1984.), “Jedan dan života” (1985.), “Okrećeš mi leđa” (1986.), “On ne voli me” (1987.), “Golube” (1987.), “Jugoslovenka” (1989.), “Bosanac” (1983.), “Čik pogodi” (1990.), “Ja nemam drugi dom” (1994.), “Izdajice” (1995.), “Ti si moj greh” (1996.), “Luda za tobom” (1996.), “Pazi kome zavidiš” (2008.), “Uđi slobodno” (2008.).Spektakularni koncert je održala u Bugarskoj pred 100.000 posjetitelja, na stadionu na koji je sletjela helikopterom. Brena je za svaku Novu godinu imala i svoj poseban nastup u programu na televizijskim stanicama jugoslavenskih republika i pokrajina. 1991. godine se udala za srbijanskog tenisera Slobodana Bobu Živojinovića s kojim ima dva sina, Stefana i Viktora, dok je Filip Slobodanov sin iz prvog braka. 2000. godine im je otet stariji sin Stefan, a poslije njegovog oslobađanja, Brena s porodicom seli na Floridu. Brena je sinonim za zvijezdu i jedna od najbogatijih pjevačica danas na prostoru bivše Jugoslavije. Posljednjih godina s porodicom živi u Beogradu,prenosi Depo

