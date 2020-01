Turski biznismen se nada svadbi sa Sonjom, za Acu nikad čuo

On je Beograd izabrao prvenstveno zbog nove djevojke Sonje Vuksanović, sa kojom je u vezi nešto manje od 3 mjeseca. Ozkan priznaje da je u ljubavi sa bivšom ženom Ace Lukasa, ali kaže da, navodno, ne zna ko je on, te da nikada nije čuo za njega.

– Jedina ličnost koju znam je Emina Jahović. Ostale ne znam, ne bavim se time. Nisam čuo za Lukasa. Ne bavim se Sonjinom prošlošću. Moj fokus je ona. Nismo pričali o tome, usredsređeni smo oboje na sadašnjost i budućnost – kaže Ozkan.

Na pitanje da li je možda u planu svadba, kaže da je nada prisutna.

– Niko ne zna šta može nekada da se desi, ali nada je tu, naravno – rekao je Šen za “Telegraf“.

Ozkan je, inače, imao veoma teško djetinjstvo, a pune tri godine je, kao mlad momak, sav novac koji je zaradio štedio za cigle i materijal za prvu salu za proslave koju je napravio. Potom je počeo da zarađuje veliki novac i pravio je salu za salom, što u Turskoj, što u Evropi.

Međutim, nije svu zaradu čuvao za sebe, već je njen dio uvijek poklanjao ljudima. Zbog toga je u Turskoj dobio i nagradu za izuzetnog humanitarca.

– Malo toga humanitarnog pokazujem javnosti, jer je to stvar srca. U Africi pravim zgrade, vodovode, česme za djecu da imaju da piju vodu… Podržavam i bolnice. Volio bih da i drugi rade to što ja radim, želim da ih pokrenem. Muzika je samo moj hobi. Tako sam vaspitan, da treba da se podržavaju svi ljudi, međusobno, da se pomažu. Što se tiče prve sale, da. Godinama sam radio na tome i nisam očekivao da ću imati toliki uspjeh – kaže Ozkan.

On je, više puta, preko Instagrama ljudima dijelio novac, ali i skupe poklone poput satova od više hiljada eura.

– To je skrivena poruka ljudima. Sve što zaradi treba da se dijeli, to je tajna svih uspješnih ljudi. Želim da budem motivacija drugima, to što zaradimo stvarno treba da dijelimo sa onima koji nemaju. To će nama donijeti još više – poručuje Šen.

