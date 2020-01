Pjevačica progovorila o traumama iz djetinjstva: “Gledala sam kako mi majka živi u kavezu”

Ivana Peters užasava se svakog oblika nasilja, kako fizičkog tako i psihičkog, koje je u jednom periodu preživljavala čak i njena majka, piše “Blic“.

Srbijanska pjevačica je bila mala kada je gledala majku kako “živi u kavezu”, a da toga nije bila ni svjesna.

– Imam vrlo čvrst stav da ne postoji opravdanje za bilo kakvo nasilje. Teško mi je što su neke žene zaplašene, neke ubijene u pojam pa ne prijavljuju nasilje. Neke su fizički, neke psihički maltretirane. Nekada je ovo drugo još gore, kada si u kavezu a ne znaš da si u kavezu. Moja majka je to imala u jednom trenutku i to me remeti i užasava. Najlakše je pomoći drugima, najteže sebi zato žene moraju da se nađu jedne drugima – ispričala je Ivana i dodala:

– Bila sam jako mala, ali činjenica je da sam imala poznanike kojima se to desilo, pa na javnoj sceni slušam o tome. Krivo je društvo i vaspitanje koje je unazad decenijama patrijarhalno. Nasilje nije iskorenjeno u manjim mjestima i dalje se priča “sjekira u čelo”, “sukob oca i sina”. To je stvar kulture i obrazovanja.

Loading..

loading...

Facebook komentari