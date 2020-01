RAZVELA SE OD MUŽA, PA OSTALA I BEZ DEČKA: Ana Sević na POČETKU godine otvorila dušu i otkrila sve o Darku Laziću

Ana kada sumiraš 2019. godinu da li postoji neki trenutak koji bi promenila da možeš?

– Svakako da bi promenila, ali sve je to sastavni deo života i prosto ne može ni da bude drugačije i ne može da bude sve onako kako je zamislimo. Treba samo živeti, onako što kažemo kako teče ti ideš za njim i to je to.

Kada si ti u pitanju 2019. ti i nije počela lepo. Svi znamo šta se dogodilo krajem 2018. i to se nastavilo u 2019. Pisalo se da Darko i ti niste u dobrim odnosima, ali ste onda to oboje demantovali kada ste se ti i Lorena pojavile na njegovom koncertu, i time ste stavili tačku na priče koje su su provlačile proteklih godnu dana?

– Nije godinu dan… Proteklih šest godina. Ja se nikada time nisam bavila zaista. Nisam se bavila time šta pišu, sem kad su bile neke monstruozne stvari u pitanju. Mislim da je svima sve jasno. Ja se prosto ponašam kako mislim da treba, imam nju i ona je najbitnija na svetu i njena sreća. Srećno i nasmejano dete i to je moja najveća satisfakcija u životu.

Ko ti je bio najveća podrška u tim danima?

– Najveća podrška mi je bio moj partner. On je bio sve vreme uz mene, kroz sve te situacije smo zajedno prolazili. To možda ne bi bilo lako da nije bilo njega. I naravno ljubav i podrška mojih roditeljka, koji su uvek uz mene i u svakoj situaciji onako uze mene i iza mojih leđa.

Kada si već pomenula Danijela, nekako si napisala lep post kada ste stavili tačku na vašu ljubav. Da li to znači da zaista sa nekim ko ti je bio partner možeš da ostaneš prijatelj nakon svega što ste imali? – U životu je uvek bitno biti čovek. Šta god da se dešava uvek treba razmišljati mnogo unapred. Ja sam osoba, koja je više puta do sada to pokazala, koja razmišlja mnogo unapred. Šta će biti kad ona poraste, i jednostavno mislim da čovek treba da ide srcem u sve što radi. I da ima poštovanje prema nekome. Život je nepredvidiv, na neke stvari možeš da utičeš, ali ono što je bitno je da imaš pozitivnu energiju i da su pozitivne misli šta god da se dešava,piše Senzacija

