Emina Jahović potvrdila raskid: Tačno je, to je gotovo

– Tačno, to je gotovo – rekla je Emina za turske medije.

No, pitanje o raskidu nije bilo jedino koje su joj novinari postavili. Naime, poznatu pjevačicu su pitali i to da li je razlog raskida to što je Saddetin prevario s poznatom TV voditeljicom Defne Samyeli, a Emina je samo kratko odgovorila da ne poznaje dotičnu damu i da je raskinula jer jedno vrijeme želi biti sama.

Turski mediji su prenijeli i to da je Saddetin, navodno, u velikoj depresiji zbog raskida, prenosi “Hayat“.

