Emina Jahović se oglasila nakon prevare milijardera: Kome je to najteže palo

Ona se u prvi mah osvrnula na duetsku pjesmu s Natašom Bekvalac: “Muško više ne mogu“.

– Svi u jednom trenutku ne mogu muško, ali muškarci su nama zaštita. Ja nikada nisam nikoga tužila, jer je to bacanje perja u visinu. Svi imaju pravo da pišu, mi smo izabrali ovaj posao, javne smo ličnosti. Ono što je u našoj savjesti, vjerujem u to. Moja majka to teško podnosi, a posebno moj brat. Jako sam ispunjena, svojom porodicom i poslom, a i u životu sam super – izjavila je Emina.

Potom se obratila svim pripadnicama nježnijeg pola.

– Želim da poručim svima ženama koje su razvedene kao i ja da pokušaju zbog djece da naprave dobar odnos s bivšim muževima – rekla je Emina Jahović, prenosi “Alo!“.

