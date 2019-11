Šta ja ima da volim Harisa?! Otac Rade Manojlović progovoio o mlađem dečku svoje kćerke

Radin otac progovorio je o svadbi svoje kćerke i Harisa i otkrio da jedva čeka da mu pjevačica podari unuče, prenosi “Kurir“.

“Ja ništa ne očekujem, imaju mozga, pa neka razmišljaju sami, a moje je samo da aminujem. Normalno, to bi bilo u redu i na svom mjestu, ali nemam ništa ni protiv da se to desi”, izjavio je on.

“Ja sam moje završio, tri djeteta je od mene dosta. Rekao sam joj da treba da poradi na djetetu, ali ja je ne pritiskam, ja njoj to sve kažem kroz šalu” dodao je on za “Svet”, pa zaključio:

“Šta ja imam da volim Harisa, ne volim ja nikog, pa ni njega. Ali dok Haris voli moju kćerku i dok je u dobrim odnosima sa njom, ja ga poštujem. Šta ja imam njega da volim?”

