MC Stojanu djevojka razbila arkadu, gađala ga u glavu daljinskim od televizora

Ovom prilikom popularni Stojan se dotakao i detalja iz privatnog života, o kom inače veoma rijetko govori u javnosti. Na pitanje da li je trenutno emotivno ispunjen, srbijanski pjevač je iskreno odgovorio:

– I kad imam i kad nemam djevojku to niko ne zna. Ja to krijem. Moram da krijem, jer što manje ljudi zna bićeš srećan duže. Nema potrebe otkrivati te stvari i stavljati u novine, čovjek treba da čuva svoju sreću i intimu samo za sebe – rekao je Stojan, piše “Republika“.

Kao miljenik ženskog dijela publike, priznaje da dobija mnogo poruka od obožavateljki, među kojima su nerijetko i zauzete žene:

– Koliko sam samo dobijao poruka od zauzetih žena, meni je to katastrofa. To mi u životu ne bi palo na pamet, zato što ne bih volio da ja sutra imam ženu i da se meni to dešava – kratko je prokomentarisao pjevač, a zatim dodao i da je sa djevojkama doživljavao i neke neprijatne situacije.

– Ljudi su spremni na sve. Mene je jedna bivša djevojka gađala daljinskim od televizora i razbila mi arkadu zato što nisam više htio da budemo zajedno, nije nam išlo… – priznao je Stojke.

