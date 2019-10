Australski mediji: Halid Muslimović prevario zaljubljenu obožavateljicu za 400.000 dolara

Kada je samohrana majka Sonja Bašić otišla s prijateljicama na koncert u Melbournu 2015. godine, nije ni slutila da će joj to zauvijek promijeniti život, piše navedeni medij. U tekstu stoji kako ju je bosanska “superzvijezda” Halid Muslimović na tom nastupu upoznala, a kasnije i zavela, što ju je koštalo novca i skoro života.

“Uhvatio me za ruku i želio se fotografirati sa mnom. Tako je sve počelo. On je čudovište, životinja”, rekla je ranije Bašić za A Current Affair.

Ona navodi kako je nakon toga uslijedila burna i duga romansa koja ju je koštala, prema njenim riječima, stotine hiljada dolara i gotovo dovela do toga da izgubi život.

Iako je slava Halida Muslimovića bila na vrhuncu prije više decenija, pjevač i dalje uživa veliko poštovanje mnoštva ženskih fanova. Kako piše navedeni australski portal, njegovi hitovi i vrhunski muzički spotovi učinili su da ga mnogi porede s velikim evropskim muzičarem Andreom Rieuom.

Bašić tvrdi da je Muslimović svoje glumačke sposobnosti dobro iskoristio tokom njihove trogodišnje veze, dok su putovali Australijom i ostatkom svijeta. Ona govori da, kada i ne bi bili zajedno, neprestano bi komunicirali putem SMS poruka.

Ona ističe da nije trebalo dugo da Muslimović počne tražiti novac od nje kako bi mu pomogla u finansiranju projekata oživljavanja ili ponovne izgradnje njegove muzičke karijere.

“Bila sam zaljubljena u njega. Ja sam imala osjećaj da mu pomažem, mislila sam da to neće biti problem”, rekla je.

Uključujući putne troškove i desetine međunarodnih transfera novca putem Western Uniona, Bašić procjenjuje da je ukupno na račune Halida Muslimovića prebacila skoro 400.000 dolara za vrijeme njihove veze.

Kaže da je Muslimović uvijek obećavao da će vratiti novac, ali ističe da je tek kasnije shvatila da je postala žrtva ljubavne prevare, tj. slučaja kada se neko pretvara da je zaljubljen u neku osobu samo da bi od nje “izvukao” novac.

Ova samohrana majka iz Melbournea, kako kaže, počela se “utapati u dugovima”, a kao rezultat svega toga izgubila je i posao.

Kada je shvatila da joj muzičar neće vratiti novac, odlučila je odletjeti u Bosnu i sukobiti se s bivšim ljubavnikom. Bila je to odluka za koju je rekla da ju je skoro koštala života.

“Udario me je pesnicom u lice. U toj fazi počela sam gubiti svijest, a potom me zgrabio za ruku i ugrizao. Onda me bacio na zemlju”, tvrdi ona.

Bašić kaže da je policija pjevača optužila za napad i ugrožavanje života, ali ističe kako će se vjerovatno izjasniti da nije kriv kada se krajem mjeseca obrati sudu. Ovaj skandal izazvao je veliko interesovanje evropskih tabloida, a Sonja Bašić je nekada veoma popularnog pjevača odlučila prijaviti i Western Unionu zbog finansijske prevare.

“Molimo vas, imajte na umu da smo nakon završetka naše istrage odlučili vratiti osnovni iznos vašeg novca, kao i pripadajuću naknadu”, stoji u odgovoru koji je Western Union uputio Bašić još u aprilu, ali ona tvrdi da još uvijek nije dobila novac.

Ona se trenutno boji da se neće moći vratiti u BiH kako bi svjedočila protiv čovjeka za kojeg tvrdi da ju je skoro ubio.

“Trebam pravdu, moram zaključiti ovu životnu epizodu. Ovaj čovjek mora platiti za ono što je učinio”, kazala je na kraju, prenosi “Klix“.

