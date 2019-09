Jeziva ispovijest bivše žene Zokija Šumdinca: Nisam znala da je gej, a onda je doveo trojicu muškaraca, pa su me silovali

Dejana Radosavljević kaže da je sve krila zbog djeteta, a kada je tek započela vezu sa Zoranom, nije znala da je gej, piše “Kurir“-

– Ne mogu da griješim dušu, nikada te muškarce nije dovodio u našu kuću. Uvijek je imao seks negdje drugdje. Na svu muku koju sam proživjela s njim, barem me toga poštedio, da ima odnose u istoj kući gdje smo naš sin i ja. Ko zna, možda bi to i radio, nego ga je bilo sramota od svoje majke koja je živjela s nama – tvrdi bivša Zoranova supruga.

Ona kaže da je Zoki jednom došao u kuću s nekoliko muškaraca, vezao joj oči, a onda su isti tipovi krenuli da se “redaju” po njoj.

– Po dvojica-trojica bi me silovala, a Zoki je za to uzimao novac. Bilo je jezivo. Nisam smjela da ga prijavim jer bih dobivala još veće batine. Jedino sam molila Boga da mene ostavi na miru i da ne digne ruku na našeg sina. A to je li se švalerisao s muškarcima, nije me bilo briga. Čak se nisam ni potresla kada sam saznala. Ljudi iz sela su to znali, ali nisu htjeli da mi kažu – tvrdi Dejana, dok se druga strana još nije oglašavala povodom ovog slučaja.

