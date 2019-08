LUKAS TOTALNO ODLIJEPIO: Brena je protuva, Karleuša bager, a tek šta je rekao za Mayu Berović

Loading..

Naime, Lukas je nakon svog koncerta izvrijeđao kolegicu Lepu Brenu i nazavao je “protuvom istrošenom”

Prije nego što se Lukas oglasio na društvenoj mreži Instagramu sa prozivkama na račun koleginice, on je to učinio pred kamerama, ali Brena nije jedina pjevačica koja se našla na meti popularnog folkera.

– Maya Berović i Ceca su jedine prave popularne pjevačice trenutno, prave zvijezde; ovo ostalo je “idi mi – dođi mi”, vještački, na napumpavanje. To je jasno ko dan i to svi znamo – istakao je Lukas, pravdajući se dokazima pred svoj nastup,prenosi Avaz.

Na ovaj način Aca je osporio nastup koleginice Dragane i Brene na pomenutom festivalu

Lukas se tu nije zaustavio, pa je potkačio i bivšu prijateljicu Jelenu Karleušu.

– Ajde nešto drugo da pričamo. Nećemo da dajemo šlagort za bilo kakve rasprave, šta sam imao da kažem, rekao sam. Ko dira djecu mojih prijatelja, taj kao da dira moju djecu – rekao je Lukas komentarišući nedavni sukob sa JK gdje je pjevačica prozvala Cecinu kćerku.

– Nemoj sa mnom “biciklima na Rusiju”, jer je adekvatnija rečenica bila “nemoj motikom na bager”. Ona više podsjeća na bager nego na Rusiju – izjavio je Lukas povodom svađe sa Jelenom

Advertisements

loading...

Facebook komentari