Rada Manojlović se počastila skupim automobilom: Počeli su da me prozivaju!

Rada priznaje da joj se to više dopada nego kada sama priča o sebi jer se informacije dobijaju “izvorno”, kako se sama izrazila, ali kada je ona sama, nakon nekoliko mjeseci, stala pred kamere jedne emisije, osjetila je potrebu da se požali na način na koji su ljudi iz njenog okruženja počeli da pričaju sa njom. Naime, Manojlovićeva se nedavno častila skupocjenim automobilom, što je, kako kaže, izazvalo negativne komentare pojedinaca, piše Avaz.

-Nisu mi bili cilj i namjera da izgledam opasno u kolima. Vi me znate, devet godina sam vozila osrednji automobil i ništa mi ni danas ne bi falilo sa njim, ali ljudi su čudni. Kad je počeo narod da me proziva, i to onaj koji svakodnevno srećem i u kontaktu sam sa njima, a za koji sam mislila da cijene to što sam prirodna i normalna, to mi je bilo baš čudno. “Još uvijek voziš taj bicikl? Još nisi promijenila taj auto? Eh, i ti si mi neka zvijezda”… Počela sam da se pitam da li zaista važi ono da te prozivaju, a da ti se dive. Zaista više ne znam šta je u pitanju – ispričala je pjevačica.

