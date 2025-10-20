Branka Sovrlić objasnila zbog čega je hitno operisana: Ovo ne jedite ni slučajno

Pitanja medija ticala su se toga šta voli pripremati kod kuće i da li uopće kuha, a Branka je tom prilikom otkrila i jednu nedavnu neprijatnost.

Iako imam restoran, vrlo često kuham kod kuće, započela je Branka, a zatim dodala:

Savjetujem svima da jedu ono što su spremale i jele naše nane, a ne da stalno izmišljamo “toplu vodu”. Nedavno sam završila u bolnici zbog čia sjemenki. Svi su znali da sam tamo, ali nisu znali zbog čega. Jela sam ih bez prethodnog potapanja, pa su mi se slijepile u crijevima. Zato ne preporučujem nikome da ih jede – ni slučajno.

Podsjetimo, Branka je hitno hospitalizirana zbog bolova u stomaku i operirana u bolnici u Sarajevu. Nakon detaljnih pretraga, tim ljekara ustanovio je da je riječ o velikoj upali slijepog crijeva, prenosi Telegraf.rs.

Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba i evo, jučer sam izašla iz bolnice. Trpjela sam zaista velike bolove, ali stručni tim ljekara i medicinskog osoblja, kojima se ovom prilikom zahvaljujem na profesionalizmu, reagovali su brzo. Uskoro ću opet na scenu i predstavit ću novu pjesmu. Ma jaka sam ja žena, izjavila je pjevačica nakon drame koja se dogodila proljetos.

