Prodata 2 apartmana, sad prodaju i jahtu: Evo šta je sa imovinom Saše Popovića, kum progovorio…

Voditelj Zoran Pejić Peja boravio je u Opatiji na jednoj svadbi gdje je stolica koštala 250 evra.

Kako je posjetio mjesto koje je pokojni Saša Popović obožavao, voditelj se dotakao i njegovih nekretnina.

– Radio sam jako lijepu svadbu, bogatu, o kojoj se priča. Neću da spominjem hotel u kojem je bila svadba. Škampi, dagnje, jastozi na terasi od 12 do 5 popodne, potom odmor od sat vremena i posle unutra u restoranu… Reći ću samo da je stolica koštala oko 250 evra – rekao je Peja i dotakao se nekretnine koje je Saša Popović imao u ovom gradu u Hrvatskoj, a koje je nakon njegove smrti Suzana Jovanović prodala.

– Proveo sam šest dana i pet noći u Opatiji i postavio sam sebi pitanje zbog čega je Saša Popović želio da živi u Opatiji i da ima svoj stan tamo – zapitao se Peja i istakao zbog čega misli da je Popović možda napravio “grešku” u izboru destinacije u kojoj je provodio više mjeseci godišnje.

– Pogrešio je zato što je tamo sve beton i kamen i nema peščanih plaža. Ja, na primer, volim peščane plaže. Međutim, tamo su sve milioneri, a milioneri se ne kupaju. Oni lepo imaju svoje privatne bazene, svoje privatne spa centre. Sve imaju svoje privatno i oni ljudi jednostavno uživaju – zaključio je Zoran Pejić Peja.

Prodata dva apartmana Saše Popovića u Opatiji

Suzana Jovanović nakon smrti Saše Popovića prodala je dva luks apartmana koja su imali u Opatiji na obali mora, a to je otkrio njihov kum Dejan Ćirković Ćira.

– Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti, oba stana koja su bila u vlasništu mog kuma prodata su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd – rekao je Ćira.

Ćira je otkrio i da su donijeli odluku da prodaju i jahtu.

– Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupjelo, a što se tiče jahte i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ, šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama – bio je iskren popularni pjevač, piše grand.online.

Facebook komentari