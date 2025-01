Zdravko Mamić skida košulju na nastupu Brene

Jedan stari snimak sa Breninog nastupa u Zagrebu zapalio je društvene mreže.

Poznato je da tamo gdje nastupa Lepa Brena atmosfera bude do usijanja, a jedan stari snimak koji je postao ponovo viralan na društvenim mrežama pokazuje kako i poznati koji su iz potpuno drugog svijeta i profesije znaju da se provesele uz nju. Iako mnoge funkcionere ne možemo ni zamisliti u klubu, a kamoli kako plešu pa i skidaju se, to je ipak moguće, a to je pokazao i hrvatski fudbalski funkcioner Zdravko Mamić.

Na viralnom snimku koji je ponovo postao aktuelan na mrežama Mamić je sebi dao oduška u jednom izlasku pa se proveselio ne obraćajući pažnju na okolinu i da li ga neko snima.



Hrvatski fudbalski funkcioner je u jednom trenutku ponesen pjesmom i atmosferom skinuo bijelu košulju sa sebe, koja je u jednom trenutku pala na pod a onda je podigao te dodao Breni.

Brena je pjevajući stihove svoje poznate pjesme “Ja te pjesmom zovem” preuzela košulju te je prebacila preko jednog ramena i nastavila raspoloženo da uveseljava sve koji su tu došli.

Mamić je bio okružen ženama, a njegovo skidanje je oduševljeno dočekano aplauzom i ovacijama.

Hrvatski funkcioner je inače u javnosti poznat po vrlo kontroverznom ponašanju za koje često nailazi na kritiku mnogih. Za njega mnogi kažu da ga “ili volite ili mrzite”. Omiljen je među mladima zbog nesvakidašnjeg nastupa u medijima koje je vrlo otvoreno i “bez dlake na jeziku”.

Kako god, jedno je sigurno, ako je suditi po snimku, Mamić je uspio da podigne atmosferu, uljepša ženama veče i još važnije – nasmije našu folk zvijezdu.

Facebook komentari