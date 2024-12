PROGOVORILA SESTRA UBIJENE PJEVAČICE I POTKAČILA INDI I ZORANA: Ona konstantno daje dvosmislene iskaze, Jelena mi je o njoj pričala sve negativno

Sestra od strica ubijene pjevačice Jelene Marjanović, Maja odlučila je da progovori. Manekenka i kreatorka je na svojim društvenim mrežama podjelila objavu u kojoj je potkačila zeta Zorana Marjanovića i Indiru Aradinović Indi.

– Mrtva usta ne govore.S obzirom na to da se od starta tragedije rodbina ograđuje ćutanjem (čitajte zato što su p****) dok ja za razliku od njih kad mi nešto zasmeta i te kako “progovorim”. Indira već neko vreme dvosmisleno priča o odnosu moj zet-ona. To ništa ne bi bilo čudno (svako ima pravo da bude sa kim hoće) da se Jelena i ona nisu družile, dok su išle u srednju školu, sarađivale u “pevačkom” smislu i prekinule druženje. Posle nekoliko godina mi je Jelena o njoj pričala vrlo negativno. Nikome nije jasno otkud ona na dan njenog ubistva u “čuvenom” studiju. Poenta mog pisanja je ta što su njih dve nekada bile bliske, a sada ispada da je zet sa Indirom imao nešto, da li je to bila veza, s*ksić, nešto između to ne znam jer ona konstantno daje dvosmislene iskaze, a da pitam njega neću. Jednom rečju ***** posla u bukvalu.

Maja se od tragedije nekoliko puta oglašavala za medije, ali je jednom prilikom i modnu reviju posvetila ubijenoj pevačici.Njih dve su bile veoma bliske,a tragedija ju je veoma potresla. Ona se nije oglašavala u vezi sa prekidom komunikacije i saradnje između Indi i Zorana, pa je rešila sada da iznese svoj stav, prenosi Kurir

