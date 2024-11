Mirza Selimović: Šta će mi sat od 20.000 eura?

Pjevača Mirzu Selimovića je publika zavoljela zbog hitova i prelijepog glasa kojim se izdvojio od svojih kolega slične generacije.

On je od samog pojavljivanja na muzičku scenu važio za izuzetno skromnog momka koji je osvojio ženska srca. Svojom umiljatom prirodom Mirza je prirastao svima za srce, a uprkos tome što sada zarađuje da može priuštiti šta god poželi, pjevač je ostao čvrsto na nogama i slava ga ni u jednom momentu nije zanijela.

Pjevač je jednom prilikom otkrio da nije rob skupocjenih stvari i da ga one ne usrećuju.

“Šta će mi sat od 20.000 eura? Prvo će ti ga neko vidjeti, ukrasti, opljačkaće me, nemam pojma. Ne volim te statusne simbole koji ništa te ne poskupljuju ko osobu. Da znaš isti si kakav si takav si. Znam mnogo loših ljudi koji nose “Guči” torbice, da Bog sačuva, znaš ono, ništa to tebe ne čini čovjeka, i boljim, ni odijelo, jednostavno je. Ali neki dan razmišljam, imam dva sata – “Fosil” sat i onaj što mjeri korake – pametni sat i sklonio sam to, ne mogu, više mi smeta i znaš treba da kupim sat da bi mogao da ga nosim uz odijela fali kao detalj. Malo se šalim. Stvarno nisam opterećen tim stvarima”, rekao je on, pišu Vijesti.

