EVO ČEGA SE ODREKAO SAŠA KOVAČEVIĆ ZBOG DOBROG IZGLEDA: Našao djevojku koja ga potpuno razumije

Pjevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vježbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života– ispričao je pjevač.Ni Sašina ljepša polovina, dugogodišnja djevojka, Zorana ne zaostaje kada je fizički izgled u pitanju, ali za razliku od pjevača ona je zahvalna majci prirodi.

I ja bih mislio da je disciplinovana da je ne znam i blago njoj takva je genetika– iskren je bio Kovačević koji ne krije sreću što je pronašao osobu koja ga u potpunosti razumije.

Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam djevojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen ljepšim spolom i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razumije– objasnio je Saša,piše Expres

Facebook komentari