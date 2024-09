Hana Hadžiavdagić komentirala slučaj Kasumovića: Sram bilo svakoga od vas ko je šutio tri godine

– Poznati glumac Moamer Kasumović, prepoznat u ulozi “Lud, zbunjen normalan” koja ga je proslavila, je osuđeni pedofil. Ima još gorih stvari u tome, a to je naš sistem. Osuđeni pedofil je osuđen na godinu dana zatvora. Bludničio nad dječakom od 14 godina, dobio godinu dana zatvora i nije bio u zatvoru. Platio je 35, 36 hiljada KM za to. Platiš, ne odeš u zatvor i nastaviš svoj život. Izašao mu je film u prvom mjesecu o njegovom rodnom mjestu Bijelom Polju, on u filmu. Za dva dana je trebao imati predstavu. Čovjek živi život kao da se ništa nije desilo. U kakvoj zemlji ova djeca rastu? Šta mi da očekujemo od takvog sudstva, policije. Imamo masu femicida, evo sada imamo i pedofile, finu gradsku raju koja su među nama. Žive najnormalije, dok se to jadno dijete skrivalo od svoje sramote. Glumca proslavljenog koji mrtvo hladno živi kao da se ništa nije dogodilo. Dokle ćemo da budemo g**na od ljudi – kazala je Hana.

Na kraju je poručila da svi oni koji su znali o ovom slučaju, a sve vrijeme su šutili, treba da se srame.

– Svi znate muzu se kokoši u Sarajevu, samo tračate. Osnovna uloga Sarajevske FGR je da tračaju, da mrze sve. Jel’ moguće da to niste znali, da niste htjeli da kažete. Sram vas bilo, sram bilo vas, sram bilo njegove kolege koji su znali, sram bilo sudsvo, policiju. Sram bilo svakoga od vaš ko je šutio tri godine o nečemu ovako ogavnom, fuj – poručila je Hana, prenosi Avaz.

