Jelena Karleuša o trećem braku: Nikad ne reci nikad

Pjevačica Jelena Karleuša uvijek je otvoreno govorila o ljubavi i braku.

Tako je i ovog puta u emisiji “U ringu” govorila o brojnim temama, se dotakla i te osjetljive teme.

Karleuša je na pitanje da li bi se udala treći put, rekla “Nikad ne reci nikad”.

– Nisam razmišljala o tome, ali jesam razmišljala o divnoj vjenačnici i divnoj svadbi… Ako može to, da imam divnu vjenčanicu, a da se ne udam… Ja mogu da napravim spektakularnu svadbu i u nekom videu, da me želja mine, da imam divnu vjenčanicu – rekla je Karleuša.

Kako ističe novi dečko treba da joj bude oslonac i podrška, jer to do sada nije pronašla ni u jednom muškarcu.

– Nijedan nije bio uz mene i u dobru i u zlu. Nijedan nije bio dovoljno hrabar i jak da izdrži kada je bilo to u zlu. Kada neko bude pored mene, ja ga neću kriti – objašnjava pjevačica.

Jelena Karleuša je otkrila i da li ima novog partnera te da li će ga pokazati publici.

– Kad vidite čovjeka pored mene, to će onda biti to. Potrebna je hrabrost stajati pored mene. Ja sam to zamjerala i mom, još uvijek, mužu. Žena kao ja mora da ima čovjeka koji zna i da stane pored mene i ispred mene da me zaštiti – zaključila je Karleuša, prenosi Avaz.

