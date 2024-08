Teodora Džehverović o “mukama” prije povećanja grudi: Nasred bine mi je ispao silikonski umetak

Blamovi se dešavaju svima svakodnevno, međutim, kada ste javna ličnost, nije lako nositi se s neprijatnostima koje mogu da vas zadese pred brojnom publikom.

Teodora Džehverović javno je ispričala svoj najveći blam koji ne može da zaboravi, a koji joj se dogodio na nastupu.

Naime, Teodora je u zanosu tokom svog performansa zaboravila da je trebala da povede računa o svom stajlingu.

– Zaista želite da čujete? Prije nego što sam uradila grudi, imala sam neke „umetke“. Počela sam da igram na nastupu toliko da se silikon odlijepio i pao nasred bine – otkrila je Džehverović.

Ona je jednom prilikom govorila o implantatima u grudima i samom procesu koji je prošla.

– Ja sam imala tačnu viziju kolike grudi želim i kako želim da one izgledaju. Željela sam da to budu „prirodno“ urađene grudi koje su sada tako lijepo legle da, vjerujte mi, mnogi ne bi ni znali da sam ih ikad uradila. Da li boli? Da. Ne mogu vas lagati da to nije bolna operacija. Jednostavno mjesec i po bol traje, a prvih sedam dana se kajete što ste uopšte bilo šta uradili – iskrena je Džehverović, piše Grand.

Facebook komentari