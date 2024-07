Šejla Zonić otkrila kako ju je Aleksandra Prijović iznenadila: “Zvonio je telefon, bio je Filip”

Iako je nevrijeme počelo tik pred početak njenog nastupa, pjevačica je pokazala izuzetnu profesionalnost i odlučnost da sve izvede u najboljem redu.

–Ja kažem Bog dragi iskušava one koje voli i koji su mu dragi, tako da Bože, hvala ti. Sve je prošlo u najboljem redu, a nevrijeme i kiša su uvijek najava za nešto spektakularno – rekla je za Grand nakon koncerta.

Šejla osmijeh nije skidala sa lica, te je istakla koliko joj znači prisustvo bliskih ljudi koji su bili uz nju od samog početka njene karijere.

-Ovo su ljudi koji me prate od početka, od malih nogu, kad sam bila dijete, na dječijim festivalima i sve do sada. Podržali su me i neopisiv je osjećaj, ponos i zadovoljstvo – istakla je ona.

Iako pjevačica još uvijek nema svoju solo pjesmu, publika je stigla u punom broju kako bi uživala u njenom izvođenju mnogobrojnih hitova.

-To mi stvarno pokazuje koliko ljudi iščekuju moju prvu pjesmu i sada imam veliku odgovornost u septembru. Dala sam sad sebi taj rok, do tada mora da se desi – sa osmijehom je rekla Šejla, pa nastavila:

-Smatram da je energija ta koja presudi, a što se tiče mog repertoara, ja sam neko ko izvodi više žanrova. Pop, folk i sevdah i naravno sve to je na mojim nastupima.

Šejla je nedavno imala čast da bude gost na koncertu Aleksandre Prijović u Brčkom, a sada je otvoreno govorila o tome koliko joj je to iskustvo značilo.

-To je za mene bilo stvarno iznenađenje. Nisam zamišljala da će Arminu u jednom trenutku zazvoniti telefon i da Filip, Aleksandrin muž, pita da li sam slobodna tog datuma da budem njen gost na koncertu u Brčkom. Stvarno Aleksandri hvala od srca, sa zadovoljstvom sam se odazvala. Imponuje mi to, volim kad među kolegama nema sujete i svi se podržavamo. Uvijek smo među ljudima i širi se pozitivna energija, meni ovo nije posao, već stil života – rekla je ona i otkrila da li možemo da očekujemo da joj Filip Živojinović napiše pjesmu:

-Nismo pričali na tu temu, ali ništa nije isključeno, vidjet ćemo.

Njen suprug joj je najveća podrška koji je u svakom trenutku pored nje, a sada je to sa osmijehom na licu prokomentarisala.

-Ja sam sebi birala i dobro izabrala. Činjenica je da smo Armin i ja od početka zajedno u svemu ovome. On je zadužen za moj marketing, završio je taj fakultet – zaključila je Šejla za Grand.

