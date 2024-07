Tea Tairović otvorila dušu: PREKO MOJIH LEĐA SU SE KOPLJA LOMILA

Tea je istakla da je muzika njena ljubav čitav život, te da je kao mala znala čime će se baviti, piše Najportal.

– Oduvijek sam željela u životu da se bavim muzikom i dan danas je ostalo tako, samo želim isključivo da se bavim muzikom. Ljudi prepoznaju moju iskrenost gdje nema kalkulacije, to prepuštam nekom drugom – rekla je pjevačica i prisjetila se teškog puta ka uspjehu:

– Ako su se nekom koplja lomila preko leđa, mislim da su meni. Ali mislim da je to nephodno za uspjeh, ovaj posao i život me je naučio da se ništa ne podrazumijeva. Kada i ostvarite uspjeh, ne treba stati već nastavljati naprijed. Znate kako, svijet ne čeka na vas, morate se izboriti za sebe, ja sam to odavno shvatila. Trenutno sam zahvalna Bogu na trnovitom putu. Sve prolazi i dobro i loše…

Podsjetimo, Tea Tairović pjevaće u Beogradskoj areni još jednu noć, pošto je prvi koncert zakazan za 21. septembar gotovo rasprodat.

Ona je prije nekoliko dana na svojim društvenim mrežama zvanično objavila najavu drugog koncerta, zakazanog za 22. septembar, a vijest je oduševila brojne fanove regionalne zvijezde.

“Ovo je tek početak, bravo kraljice”, “Bravo draga Tea, sve si ovo zaslužila”, “Neka gori Balkan”, “Kidaj, samo naprijed”, samo su neke od brojnih reakcija.

