Manekenka iz Mostara takmičit će se u ovogodišnjem izdanju Survivora

Manekenka iz Mostara Leonarda Tomić takmičit će se u ovogodišnjem izdanju “Survivor-a”.

Peta sezona popularnog showa snimana je u egzotičnoj Dominikanskoj Republici, a 19-godišnja manekenka će biti jedna od takmičara iz hrvatske ekipe.

Iza Leonarde su međunarodne titule u modelingu, a kazala je da u Survivor ulazi kako bi dokazala da iza glamura stoje disciplina, rad i upornost te želja da iz showa izađe još snažnija.

U novoj sezoni koja s emitovanjem kreće 2. marta, će se, između ostalih, takmičiti i hrvatska pjevačica Elizabeth Zacero, kao i maneken iz Ljubljane Boris Vidović.

Kad je riječ o Leonardi, na takmičenju Future Fashion Faces World 2025 osvojila je glavnu nagradu Grand Prix – što je najveće priznanje za Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju.

Osvojila je i prestižnu titulu Top Fotomodela Bosne i Hercegovine 2023, kada je briljirala u konkurenciji 40 talentovanih djevojaka iz cijele zemlje.

Postala je prepoznatljivo lice na modnim pistama Bosne i Hercegovine, nastupajući za renomirane modne dizajnere i učestvujući na prestižnim manifestacijama, među kojim se izdvajaju European Fashion Passport, Travnik Fashion Week, te Generalni Festival Mode BiH, gdje je bila i zaštitno lice.

