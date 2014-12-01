Lopez postavila jasne granice nakon razvoda: Ako želiš moju ljubav, moraš je zaslužiti

Dženifer Lopez otvoreno je progovorila o ljubavi, emotivnom sazrijevanju i novim pravilima u vezama, nakon razvoda od glumca Bena Afleka, tokom nastupa u Las Vegasu proteklog vikenda.

Tokom koncerta, 56-godišnja superzvijezda izvela je svoj hit iz 1999. godine “If You Had My Love” i tom prilikom se osvrnula na značenje pjesme danas, više od dvije decenije kasnije i nakon niza javnih ljubavnih veza, uključujući i brak sa Aflekom, koji je okončan početkom prošle godine.

– Kada sam je prvi put pjevala, bila sam veoma mlada i puna nade. Tokom godina pjevala sam je i dok sam bila tužna i dok sam bila srećna. A danas je pjevam iz snage – kazala je.

U emotivnom obraćanju fanovima jasno je stavila do znanja kakve standarde postavlja pred budućeg partnera.

– Jer istina je – ako želiš moju ljubav, moraš je zaslužiti. Moraš da se ponašaš ispravno, da me poštuješ i da me prihvatiš onakvu kakva jesam. Moraš da me voliš ako želiš moju ljubav – podvukla je Lopez.

Lopez je priznala i da je svjesna složenosti emotivnih odnosa.

– Ne možeš imati ljubav bez slomljenog srca. Jednostavno ne možeš. Na to pristaješ kada voliš – kazala je.

Pop-ikona nije izbjegla ni humor kada je riječ o njenom nedavnom razvodu. Tokom prve večeri nove rezidencije u Las Vegasu, našalila se na račun prethodnih brakova, podsjetivši publiku na raniju rezidenciju “All I Have”.

– Tada sam bila udata samo dva puta – rekla je kroz smijeh, da bi se potom ispravila i dodala da se samo šali, ističući da je danas u fazi ličnog rasta i zadovoljstva.

– Gotovo je i sve je u redu. Učim, rastem i sada smo u srećnoj eri – poručila je Lopez.

Lopez iza sebe ima četiri braka — sa Ojanijem Noom, Krisom Džadom, Markom Entonijem i Benom Aflekom, s kojim je bila u braku od 2022. do 2025. godine.

Njene riječi iz Las Vegasa mnogi tumače kao jasan signal da u budućnosti neće praviti kompromise kada su u pitanju poštovanje, samoprihvatanje i emocionalna zrelost.

