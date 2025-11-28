Showbiz

Dženifer Lopez sa pratiteljima podijelila kako obilježava Dan zahvalnosti

Kroz objavljene prizore otkrila je svoje omiljene aktivnosti i načine na koje najradije uživa tokom ovog praznika

Dženifer Lopez (Jennifer Lopez) podijelila je na svom Instagram profilu galeriju fotografija kojima je pokazala kako provodi Dan zahvalnosti.

Kroz objavljene prizore otkrila je svoje omiljene aktivnosti i načine na koje najradije uživa tokom ovog praznika.

Prema onome što se može vidjeti, poseban naglasak stavlja na pripremu ćurke i raznih slastica, među kojima se ističe pita od jabuka. Na jednoj od fotografija pjevačica pozira pored bogato postavljene trpeze.

– Ovo su samo neke od mojih najdražih stvari. Sretan Dan zahvalnosti, nadam se da lijepo provodite dan – napisala je u opisu.

Lopez je otkrila i izgled svoje okićene jelke, jasno dajući do znanja da su pripreme za Božić i novogodišnje praznike već u toku.

Za ovu priliku nosila je svijetloružičastu satensku haljinu i neobične štikle, a zbog pripreme brojnih jela preko toga je obukla kuhinjsku kecelju.


