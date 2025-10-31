Glavni holivudski zavodnik prošao kroz drastičnu transformaciju: Bred Pit pokazao novi imidž

Bred Pit pokazao je svoju najnoviju transformaciju frizure — uključujući dugu kosu, sijede zulufe i brkove — dok je pratio meč Los Anđeles Dodžersa protiv Toronto Blu Džejsa u finalu Svjetske serije 2025.

Oskarovac je pokazao svoj novi izgled tokom četvrte utakmice Svjetske serije, odigrane 28. oktobra na stadionu Dodžers u Los Anđelesu.

Na jednoj od fotografija sa utakmice, Bred je pozirao u bijelom dresu Dodžersa zajedno sa basistom Red Hot Chili Peppersa, Flijem, koji je nosio bejzbolsku kapu sa logom tima.

Duo je pratio kako se tim iz Los Anđelesa bori protiv Toronto Blu Džejsa — koji su na kraju pobijedili rezultatom 6:2.

Bredov opušten, pomalo grub izgled potpuno se razlikovao od kratke frizure koju je imao u junu na premijeri svog filma „F1: The Movie“, navodi Idjtv.

Zašto je tada šezdesetjednogodišnji glumac promijenio frizuru?

– Upravo sam završio jedan projekat – rekao je Bred za People tada. „To je bilo zbog uloge koju smo radili.“

Ta kratka frizura podsjetila je mnoge na sličan stil koji je nosio početkom 2000-ih.

Tokom godina, Pit je nosio razne legendarne frizure — od duge plave kose u filmu „Legends of the Fall“ iz 1994. godine do šiljaste frizure u „Fight Club-u“ iz 1999.

Zanimljivo, zvijezda filma „Ocean’s Eleven“ nedavno je ponovo promijenio izgled zbog nove uloge, noseći dugu plavu periku tokom snimanja u Los Anđelesu u julu, gdje ponovo tumači lik Klifa Buta u predstojećem nastavku filma „Once Upon a Time in Hollywood“, koji će izaći na Netflixu.

Originalni film napisao je i režirao Kventin Tarantino, ali je za nastavak režisersku palicu prepustio Dejvidu Finčeru. A Bred — koji je u originalu iz 2019. glumio zajedno sa Leonardom Dikapriom — nije ni trenutka oklijevao da se ponovo vrati ulozi.

– Ovo je nešto što je Kventin napisao kao epizodu, ne baš nastavak, već priču o istom liku iz „Once Upon a Time in Hollywood – rekao je Pit za Deadline u junu.

„Treba da bude baš zabavno. Mislim da će biti odlično.”

