Koncert rasprodao za sat vremena: Pjevač koji je postao regionalni fenomen se rasplakao na sceni

Mladi hrvatski pjevač uspio je za kratak period da pridobije simpatije cijelog regiona svojim izvezdbama pjesma Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, Kemala Montena, Massima Savića i mnogih drugih zvijezda.

Veliki broj, uglavnom ženske publike okupio se sinoć u MTS Dvorani gdje su nekoliko sati uglas pjevali hitove koje Jakov redovno izvodi na svojim nastupima, a među omiljenima su „Olivera“, „Cesarica“, „Južnjaci“, „Neka ljubi se istok i zapad“, „Kuća puna naroda“, „Libar“ i mnogi drugi.

Osim toga, Jakova su podržale mnoge starije kolege, te su se među publikom našli i Milica Pavlović, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Leontina Vukomanović, Marko Stojanović Luis i drugi.

Tokom pjesme „Kuća puna naroda“ Jakov nije mogao da zadrži emocije, te je briznuo u plač što je naišlo na pozitivne reakcije u publici, te su mu pružili podršku gromoglasnim aplauzom, a jedna djevojka ga je i zagrlila.

Podsjetimo, nakon najave koncerta u Beogradu, njegovi fanovi su oduševljeni reagovili, te je za svega sat vremena rasprodat koncert.

