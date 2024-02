Naučnici otkrili drevne strukture stare 1.800 godina: Ovo mjesto povezano je s biblijskim Armagedonom

Otkriven je rimski logor u Armagedonu, mjestu koje se prema Bibliji označava kao pozornica za apokaliptičnu bitku čovječanstva, piše avaz.

Ovaj logor star 1.800 godina bio je dom više od 5.000 vojnika iz Šeste željeznooklopne legije, a smjestio se u podnožju Tel Megida u sjevernom Izraelu. U Knjizi otkrivenja, Tel Megiddo se spominje kao mjesto na kojem će se kraljevi svijeta okupiti za posljednju bitku, prije nego što Bog “izlije svoj gnjev”.

Njegovo hebrejsko ime, Har Megiddo, što znači Megiddo planina, prevedeno je kao Harmagedon na grčkom, što je rezultiralo sadašnjim nadimkom. Ovaj drevni logor sada otkriva svoju ulogu kao ogromna vojna baza, koja je služila kao dom za rimsku vojsku tokom gotovo dva stoljeća.

Jotam Teper (Yotam Tepper), vođa iskapanja za Izraelsku upravu za antikvitete (IAA), navodi da je legija koristila ovaj logor kao svoju stalnu bazu tokom 180 godina, od 117. do 120. godine pa sve do oko 300. godine. Logor je bio središte s dvije glavne ceste, odakle su mjerene i označene udaljenosti do glavnih gradova na sjeveru zemlje.

Dimenzijama 550 puta 350 metara, ovaj logor se ističe svojom veličinom. Osim monumentalnih ostataka javnih zgrada i glavnih cesta, arheolozi su otkrili i ostatke oružja, keramike, stakla te krovnih crjepova, neki od njih označeni žigom legije.

Ovo otkriće nije slučajno, već je rezultat višegodišnjih arheoloških istraživanja i infrastrukturnih projekata. Iako građevine nisu u potpunosti sačuvane, ova arheološka iskapanja omogućila su uvid u važnost ovog rimskog logora u historiji regije, piše Klik.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari