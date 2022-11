Otkriće za koje se astrofizičari nadaju da će promijeniti sve što znaju o kosmičkim nitima – kako?

DECENIJAMA NAUČNICI pokušavaju da daju osnovne odgovore na pojavu kosmičkih niti unutar Mliječnog puta, čija dužina nerijetko dostiže i 150 svjetlosnih godina. Ipak, sada kada su uz pomoć radio-talasa uspjeli da otkriju ove namagnetisane svjetleće filamente i u dugim galaksijama, mišljenja su da će im one pružiti ključne odgovore za kojima tragaju toliko dugo.

Astrofizičar Farhad Jusuf-Zade sa Univerziteta Nortvestern u SAD-u je negdje početkom 80-ih godina prošlog vijeka, prvi put zabilježio ovu pojavu i oda tada on i njegove kolege neumorno rade na tome da otkriju šta stoji iza njihovog nastanka. Prema njegovom mišljenju, moguća su dva objašnjenja, da nastaju interakcijom vetrova i velikih oblaka prašine ili da na njih možda utiču turbulencije unutar slabih magnetnih polja.

Close-up radio images of the magnetic filaments. The filament at the far left is from an outside galaxy. At 100 kiloparsecs in length, it towers over the three other filaments from the Milky Way galaxy, which measure 28 parsecs, 12 parsecs and 6 parsecs in length. pic.twitter.com/M61vxvULEm

