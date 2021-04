U dubinama okeana nađene bakterije nevidljive ljudskom imunološkom sistemu

Taj nalaz je u potpunoj suprotnosti s jednim od glavnih načela imunologije – da je ljudski imunološki sustav evoluirao tako da može registrirati svaki pojedini mikrob.

“Ideja je bila da naš imunološki sustav pruža generalni otpor i da ga ne zanima predstavlja li nešto prijetnju ili ne. No nitko do sada nije testirao tu pretpostavku”, rekao je za Live Science imunolog Jonathan Kagan iz Dječje bolnice Boston.

Skupljali bakterije podmornicom

Kako bi testirali tu već prihvaćenu hipotezu, stručnjaci su morali pronaći bakterije za koje je malo vjerojatno da su do sada imale kontakt s imunološkim sustavom sisavaca. Stoga su posegnuli duboko u Tihi ocean.

“Nismo samo tražili na velikoj dubini, već i na području Tihog oceana koji je najzaštićeniji i najudaljeniji”, objasnio je morski ekolog Randi Rotjan sa Sveučilišta Boston.

“Na dubini od 4000 metara nema sisavaca, a radi se o ekvatorijalnom području na kojemu nema kitova. To je bilo dobro mjesto za traženje bakterija koje su potpuno različite od onih koje susrećemo na kopnu”, dodao je.

Znanstvenici su podmornicom na upravljanje sakupili morske bakterije iz uzoraka vode, spužvi, morskih zvijezda i sedimenata. Nakon toga su u laboratoriju razmnožili 117 pronađenih sojeva bakterija.

Nevidljive našem imunološkom sistemu

Nakon što su proučili njihove karakteristike, unijeli su 50 sojeva u imunološke stanice miša i čovjeka. Na njihovo iznenađenje, otkrili su da je 80% mikroba, uglavnom pripadnika vrste Moritella, bilo u potpunosti nevidljivo imunološkom sustavu. Naime, receptori imunoloških stanica koštane srži sisavaca, koje su korištene u istraživanju, nisu uopće registrirale te mikrobe.

“To je stvarno iznenađujuće. Na kraju imamo sliku imunološkog sustava koji lokalno definiraju mikrobe s kojima živi. Ako ga smjestimo u drugi ekosustav, puno mikroba će mu biti nevidljivo. Primjerice, moguće je da u dubinama Tihog oceana ima beskralježnjaka čiji imunološki sustav ne prepoznaje E. coli”, kazao je Kagan.

Pozitivna strana priče – te bakterije nisu opasne za ljude

Ove bakterije iz dubokog oceana, na svu sreću, ne predstavljaju opasnost za ljudski organizam.

“Prvo, one nisu evoluirale zato da izbjegnu odgovor imunološkog sustava sisavaca, pa ako bi postojala neka patogenost, to bi bilo slučajno. Drugi razlog zbog kojeg je vrlo malo vjerojatno da se radi o, po nas, opasnim bakterijama su temperature, tlak i kemijsko okruženje u našem tijelu, koje je vrlo različito od onoga što vidite na dnu oceana. Te bakterije ne bi preživjele dugo izvan njihova normalnog staništa”, rekao je Rotjan.

Istraživanje naziva Deep-sea microbes as tools to refine the rules of innate immune pattern recognition objavljeno je u časopisu Science Immunology, prenosi index.

