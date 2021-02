Ovo je prva fotografija koju je Perseverance snimio na Marsu

Stigla je i prva fotografija koju je Perseverance snimio na Marsu.

Predstavnici NASA-e su objavila sliku na Twitteru i napisali:

“Zdravo, svijete. Moj prvi pogled na vječni dom”.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021