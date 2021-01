Naredna pandemija najvjerovatnije dolazi odavde: Naučnici strahuju od novog virusa koji izaziva strašne posljedice, a ovo su simptomi

U pitanju je, kako prenosi iflscience.com, Nipa virus, na koji je upozorila i SZO. Nipa virus je RNK virus koji poreklo, poput i SARS-CoV-2, vuče iz šišmiša i koji je već izazvao mnogo lokalnih epidemija širom Malezije, Singapura, Indije i Severne Australije u toku poslednjih 20 godina.

Naučnici sada upozoravaju da upravo ovaj virus ima potencijal da ugrozi mnoge živote ukoliko čovečanstvo ne primijeni lekcije koje smo dobili pandemijom novog korona virusa.

Nipa virus je prvi put prepoznat 1999. godine, nakon što je izazvao epidemiju u Maleziji. U toku te epidemije je primećeno 265 slučajeva akutnog encefalitisa, a sve je počelo sa jedne farme svinja. U početku se verovalo da se radi o epidemiji japanskog encefalitisa, međutim, ubrzo je ustanovljeno da je sve izazvao Nipa virus. Od tada, male epidemije se širom sveta događaju skoro svake godine, s tim što je svaki put stopa smrtnosti oko 75 odsto

Upravo tako velika smrtnost je naučnicima do sada bila razlog da veruju da neće doći do pandemije jer, po pravilima, u pandemije prerastaju bolesti sa malom stopom smrtnosti budući da samo one imaju potencijal da se brzo i efikasno šire, prenosi “Zena Blic”

Međutim, Nipa virus se razlikuje od svih ostalih virusa: Iako se simptomi obično ispoljavaju u periodu od 4 do 14 dana nakon infekcije, nekada inkubacija virusa može da traje i do 45 dana, upozorava SZO, što znači da virus ima mnogo vremena da se širi.

SIMPTOMI NIPA VIRUSA:

Kada je period inkubacije gotov, javljaju se simptomi koji uglavnom uključuju temperaturu, glavobolju, povraćanje. Sve podseća na grip, a onda slede i vrtoglavica, neurološki simptomi i na kraju akutni encefalitis. Nema konkretnog leka za ovaj virus, već se koriste razni antiviralni lekovi i tretmani kojima pokušava da se olakša stanje pacijenta. Oni koji prežive uglavnom imaju doživotne probleme koji uključuju i potpunu promenu ličnosti i karaktera, kao i napade poput epileptičnih.

Trenutni sojevi Nipa virusa na svu sreću ne prenose se aerosolima, pa dok ne dođe do neke mutacije koja bi to mogla da im omogući, ne predstavljaju verovatnu pretnju za pandemiju. Trenutno, Nipa virus se širi kontaminiranom hranom, uglavnom onom koja je bila u dodiru sa inficiranim šišmišima, ali primećena su i zaražavanja putem izmeta svinja, ali i sa čoveka na čoveka.

Naučnici trenutno ubrzano proučavaju ovaj virus kako bi bili spremniji za evenualnu pandemiju.

– Iako se Nipa i Korona virus razlikuju, ima i dosta sličnosti koje bi mogle da nam pomognu da se lakše i efikasnije suočimo sa eventualnom pandemijom. Ljudi i dalje ne znaju ništa o ovom virusu. Trenutno posmatramo šišmiše na Tajlandu – na pijacama, u bogomoljama, školama i turističkim lokacijama ima mnogo naseljenih šišmiša. To je mnogo prilika da virus skoči sa šišmiša na čoveka – kaže za BBC virolog Visna Duong.

