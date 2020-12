Misterija osmog dana kovida, pacijent nema temperaturu, a onda se stanje naglo pogorša: Dr Radosavljević o velikoj nepoznanici virusa

“Dolazi od određenih pogoršanja stanja osmog dana, ali se ne zna zbog čega se to dešava. Može da se se desi da pacijent na početku ima blago povišenu temperaturu, pa da je onda nema i da je ponovo dobije osmog dana”, objašnjava za “Ženu” dr Tatjana Radosaljević, pneumoftiziolog, zapažanja iz cijelog svijeta koja, kako dodaje, nisu zasada naučno potkrijepljena.

Na pitanje o slučajevima “osmog dana” korone u Srbiji, kaže:

“Jeste i kod nas je primijećeno, a radi se o pojediničanim zapažanjima pa ukoliko pacijent nije bio na snimanju pluća, a osmog dana dobije povišenu temperaturu, mora obavezno da se slika”.

Da li su pogoršanja koja nastaju osmog dana povezana sa plućima?

“U Kini su primijetili da bi se prve promjene na plućima vidjele jedino ako bi se skener pluća uradio na početku bolesti, jer se one ne vide na običnom snimku. Ne možemo, s obzirom na situaciju, znati kada se dešavaju promjene na plućima i zašto se pogoršanja dešavaju baš osmog dana. To jeste zapažanje u cijelom svijetu, ali se niko nije pozabavio time zašto se to događa. Vjerovatno su u pitanju dešavanja na ćelijskom i subćelijskom nivou”, odgovora sagovornica.

Pitali smo doktoricu i da li su slične promjene odnosno promjene osmog dana uočene kod ostalih virusa.

“Ne, ovo je specifikum kovida. Ranije infekcije i najteži virus, poput H1N1, završavale su se bez širenja na pluća, dosta su bile rijetke pneumonije, a posebno je bilo rijetko da pacijent sa virusom H1N1 završi na respiratoru”, ističe.

Šta bi se desilo kada bi se saznao uzrok pogoršanja osam dana nakon pojave simptome? Doktorica kaže da bi to bilo poput odgovora na pitanje – šta bi se desilo kada bi se našao lijek za kovid.

