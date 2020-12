Jednominutni video – Doktor kaže da su ovo teorije zavjere o vakcini i odgovara onima koji vjeruju u njih

“Vakcine se prave od inertnog ili mrtvog oblika virusa koji se vakcinom ubacuje u naše tijelo kako bi naša bijela krvna zrnca, odnosno njihov imuni sistem – mogla da razviju prirodan imunološki odgovor, tako da kada naiđu na pravi virus, uspiju da mu se suprotstave bez ikakvih simptoma. Na taj način se prekida lanac zaraze i smanjuje smrtnost miliona ljudi“, objasnio je britanski ljekar Bendžamin Janavej pa dodao:

“Veza između vakcina i autizma i vakcina i Alchajmerove bolesti potpuno je opovrgnuta velikim studijama. U vakcinama nema mrtvih beba, komadića mrtvih beba ili komadića bilo čega drugog što bi vam moglo naštetiti. Sve to je izmišljotina“.

Prokomentarisao je i potencijalne rizike vakcinisanja:

“Stvarni rizici od vakcina su: postoji jako mali rizik da dođe do anafilaktičkog šoka; rizik u slučaju da imate alergiju na neku hranu, mada će vas to sigurno pitati prije no što vam daju vakciju; rizik od lokalnog oštećenja tkiva (odnosno od uboda igle); i veoma mali rizik od većih oštećenja tkiva. Ali još jednom, ovo se dešava u izuzetno rijetkim slučajevima. Možda ćete dobiti neke blaže simptome poslije primanja vakcine, ali to je samo imunološka reakcija organizma, ali ne i virusna infekcija ili bolest.“

Video pogledajte OVDJE.

